Турция построит 100 тыс сборных домов в Сирии

30 апр. 21:36

Турция намерена построить в Сирии 100 тыс сборных домов, чтобы переселить в них находящихся в стране сирийских беженцев. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наша цель - построить на первом этапе 100 тыс сборных домов, чтобы заселить туда тех, кто приедет из Турции. После этого я надеюсь, они переселятся в свои дома", - цитирует его ТАСС со ссылкой на газету Yeni Safak.

Турецкий лидер отметил, что на данный момент построено 60 тыс таких домов. "Мы продолжаем этот процесс. Мы предпринимаем и продолжим предпринимать шаги по привлечению людей на свою сторону в Сирии", - подытожил Эрдоган.