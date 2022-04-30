"Зенит" четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу

30 апр. 21:27

Петербургский "Зенит" стал чемпионом России по футболу сезона 2021/22.

В матче 27 тура сине-бело-голубые со счетом 3:1 обыграли на своем поле московский "Локомотива" и стали недосягаемыми для "Динамо", занимающего на данный момент вторую строчку в турнирной таблице. За три тура до окончания первенства в активе "Зенита" 61 очко, у "Динамо" – 52.

Cчет в матче был открыт уже на 4-й минуте – отличился полузащитник "Локомотива" Гирано Керк. На 27-й минуте нападающий "Зенита" Иван Сергеев восстановил статус-кво, а через 15 минут полузащитник Малком вывел хозяев вперед. Еще один мяч в сетку ворот "Локомотива" на 77-й минуте отправил полузащитник Андрей Мостовой.

"Зенит" стал чемпионом России четвертый раз подряд. Всего на счету клуба из Санкт-Петербурга восемь побед в чемпионатах России (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21 и 2021/22) и одна в чемпионате СССР (1984).