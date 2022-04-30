В Грузии отпраздновали День сил обороны

30 апр. 21:01

В субботу, 30 апреля, в Грузии на базе пятой пехотной бригады отметили День сил обороны страны. Мероприятие посетили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, депутаты парламента, представители командования и Минобороны.

"Хочу сказать, что нет ни одного направления Сил обороны, где бы наши военные и ветераны не были примером геройства, борьбы, воодушевления. У них большие заслуги перед нашей страной", - скала премьер.

Он также подчеркнул, что Силы обороны Грузии пользуются большим доверием у граждан. "Сегодня Силы обороны вместе с церковью являются самым авторитетным институтом в Грузии. И это заслуга каждого военнослужащего", - цитирует Гарибашвили "Sputnik Грузия".

Кроме того, он пообещал продолжить прикладывать максимальные усилия для развития и усиления Сил обороны страны.

Поздравила военных с праздником и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она отметила, что для нее большая часть быть главнокомандующим такой смелой армии, вызывающей чувство гордости.