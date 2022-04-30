В заповеднике Утриш введен противопожарный режим

30 апр. 20:51

В заповеднике Утриш в Анапе ввели противопожарный режим, доступ на территорию заповедника ограничен.

Мэрия Анапы напоминает, что государственный природный заповедник "Утриш" является особо охраняемой природной территорией федерального значения, проход в заповедную зону строго запрещен.

В Краснодарском крае устанавливается высокий уровень пожарной опасности, напомнили в заповеднике.

Заповедник "Утриш", учрежденный в 2010 году, создан с целью сохранения и восстановления уникальных природных комплексов сухих субтропиков Черноморского побережья Кавказа и уникального биологического разнообразия естественных гемиксерофильных реликтовых экосистем Северного Средиземноморья, представленных в России только на полуострове Абрау.