Что произошло у мечети Аль-Акса

По данным палестинского Красного Полумесяца, по меньшей мере 42 человека получили ранения в пятницу в месте, почитаемом и мусульманами, и евреями, когда полиция начала стрелять резиновыми пулями и светошумовыми гранатами в бросающих камни людей.

Как отмечает The Guardian, израильская полиция вмешалась, когда сотни людей начали бросать камни и фейерверки, в том числе в направлении Западной стены, где собираются еврейские верующие. В заявлении полиции говорится: "Мы будем продолжать действовать решительно против бунтовщиков и преступников ради общественной безопасности".

В апреле столкновения у в мечети происходили почти ежедневно, поскольку Рамадан совпал с еврейским празднованием Песаха, когда сотни тысяч мусульман и евреев собирались в охраняемом полицией месте в старом городе.

Однако на этой неделе волнения утихли после окончания Песаха и после того, как Израиль запретил посещение евреями огромной эспланады, где находятся позолоченный Купол Скалы VII века и мечеть Аль-Акса VIII века. Комплекс считается священным местом иудаизма и наследием двух древних еврейских храмов.

Рамадан заканчивается на следующей неделе, и большое количество людей часто собирается в последнюю пятницу месяца поста в мечети Аль-Акса.

В этом месяце израильские официальные лица обвинили в напряженности группировки, в том числе ХАМАС, который управляет палестинским анклавом Газа, заявив, что они поощряют молодежь к проведению беспорядков, направленных на разжигание гнева в мусульманском мире против Израиля. Палестинцы, в свою очередь, обвинили Израиль в том, что он недостаточно делает для соблюдения давнего запрета на еврейскую молитву на эспланаде. Израиль отвергает это обвинение.

Комплекс Аль-Акса расположен на вершине плато старого города Восточного Иерусалима, которое Израиль присоединил в результате ближневосточной войны 1967 года, но не получил международного признания своих действий. Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей государства, которое они стремятся создать на Западном берегу и в Газе.