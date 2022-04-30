Главы МИД Грузии и Армении обсудили развитие торговых отношений и транзит на Кавказе

30 апр. 20:44

В Ереване состоялась встреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна. Это первый визит Дарчиашвили в Армению в ранге главы МИД.

В ходе беседы обсуждалось развитие торговых отношений между странами и транзит в регионе. Стороны выразили готовность развивать экономический потенциал Грузии и Армении, а также систематически проводить заседания двухсторонней экономической комиссии. Также Дарчиашвили и Мирзоян поговорили о развитии туризма и связях в сфере культуры и образования.

Помимо этого, на встрече была достигнута договоренность празднично отметить 30-летие со дня установления дипотношений.

В завершение Дарчиашвили пригласил главу МИД Армении посетить Грузию в любое удобное для него время.