В УЕФА прокомментировали санкции в отношении российского футбола

30 апр. 20:19

Спортсмены из России не должны страдать, так как они ни в чем не виноваты. Об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин, комментируя санкции в отношении российского футбола.

"Вот почему УЕФА следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа", - цитирует его Чемпионат.com cо ссылкой на 24sata.hr.

Чеферин также подчеркнул, что решение об участии клубов из России в еврокубках будет принято до начала сезона 2022/23.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что УЕФА примет решение об отстранении российских клубов и сборных в начале мая.