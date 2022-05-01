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Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в апреле
Местечко Чыдыр дузу на краю пропасти Дашатлы в Карабахе
Посетители в "Шатре Рамадана" на Поклонной горе на вечере Азербайджана
Открытие выставки «Золотая ветвь» в Музее Востока в Москве
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
Участницы Международного музыкального фестиваля ”Консонанс” в Павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве
Работники коммунальных служб моют памятник К.Э. Циолковскому на Аллее космонавтов в Москве
Презентация сборника стихотворений и рассказов "Голая правда" азербайджанской писательницы и поэтессы Ульвии Ахундовой в Библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино
Световая инсталляция в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном на Новом Арбате в Москве
Открытие выставки «Евгений Лансере в Дагестане» в Музее Востока в Москве
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