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Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в апреле

"Вестник Кавказа"

Публикуем самые яркие снимки месяца

Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в апреле
Местечко Чыдыр дузу на краю пропасти Дашатлы в Карабахе
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в апреле
Посетители в "Шатре Рамадана" на Поклонной горе на вечере Азербайджана
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в апреле
Открытие выставки «Золотая ветвь» в Музее Востока в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в апреле
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в апреле
Участницы Международного музыкального фестиваля ”Консонанс” в Павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в апреле
Работники коммунальных служб моют памятник К.Э. Циолковскому на Аллее космонавтов в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в апреле
Презентация сборника стихотворений и рассказов "Голая правда" азербайджанской писательницы и поэтессы Ульвии Ахундовой в Библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в апреле
Световая инсталляция в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном на Новом Арбате в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в апреле
Открытие выставки «Евгений Лансере в Дагестане» в Музее Востока в Москве
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