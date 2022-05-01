Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в апреле

Местечко Чыдыр дузу на краю пропасти Дашатлы в Карабахе

Посетители в "Шатре Рамадана" на Поклонной горе на вечере Азербайджана

Открытие выставки «Золотая ветвь» в Музее Востока в Москве

Отдыхающие в парке Зарядье в Москве

Участницы Международного музыкального фестиваля ”Консонанс” в Павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве

Работники коммунальных служб моют памятник К.Э. Циолковскому на Аллее космонавтов в Москве

Презентация сборника стихотворений и рассказов "Голая правда" азербайджанской писательницы и поэтессы Ульвии Ахундовой в Библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино

Световая инсталляция в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном на Новом Арбате в Москве