Грузинской дзюдоист Григалашвили завоевал "золото" чемпионата Европы

30 апр. 19:59

Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили (81 кг) во второй раз стал чемпионом Европы в Софии.

В финале он одержал победу над действующим чемпионом мира Маттиасом Кассе (Бельгия), передает "Sputnik Грузия".

Григалашвили взял реванш у соперника. В последних двух поединках между ним и Кассе побеждал бельгиец. Тато уступил Маттиасу в поединке за бронзу Олимпийских игр в Токио и в финале ЧМ-2021 в Будапеште.

Напомним, 29 апреля в Софии стартовал чемпионат Европы по дзюдо. Соревнования проходят без российских и белорусских спортсменов.