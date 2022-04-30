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Турция поддержит работу контактной группы ООН по Украине

Турция поддержит работу контактной группы ООН по Украине

Турция готова оказать поддержку работе гуманитарной контактной группе ООН по Украине. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем, посвященном последним событиям вокруг Украины.

"Турция готова оказать максимальную поддержку исследованиям под руководством ООН как по гуманитарной контактной группе, так и по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи", - цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Эрдоган также отметил, что Турция продолжит свои усилия по преодолению этого кризиса и установлению мира с решимостью и искренностью. Он добавил, что Анкара будетт призывать Киев и Москву действовать со здравым смыслом и на основе примирения.

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