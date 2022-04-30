Турция поддержит работу контактной группы ООН по Украине

30 апр. 19:46

Турция готова оказать поддержку работе гуманитарной контактной группе ООН по Украине. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем, посвященном последним событиям вокруг Украины.

"Турция готова оказать максимальную поддержку исследованиям под руководством ООН как по гуманитарной контактной группе, так и по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи", - цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Эрдоган также отметил, что Турция продолжит свои усилия по преодолению этого кризиса и установлению мира с решимостью и искренностью. Он добавил, что Анкара будетт призывать Киев и Москву действовать со здравым смыслом и на основе примирения.