Ирак рассчитается с Ираном по долгам за энергетику

30 апр. 19:52

В ближайшие дни Иран начнет выплачивать Ирану долги в энергетической сфере. Об этом сообщил глава совместной ирано-иракской торговой палаты Яхья Але Эсхаг.

"Согласно договоренностям, достигнутым между двумя странами, в течение следующих дней будет запущен процесс по оплате задолженности перед Ираном", - приводит его слова ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

Глава торговой палаты, подчеркнул, что в общей сложности Ирак выплатит Ирану $1 млрд.

Он также сообщил, что в настоящее время решается вопрос о выплате задолженности Ирака в размере $9 млрд перед частным сектором Ирана". "Система оплаты не представляет проблемы, и [средства] будут получены различными способами", - заключил Эсхаг.