Роспотребнадзор оценил качество пляжей в Сочи

30 апр. 19:21

Сочи имеет большой опыт в очистке пляжей, на сегодня на курорте хорошие пляжи и чистое море, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Большой Сочи имеет очень хороший опыт по обеспечению чистоты пляжей, чистого моря и на сегодняшний день имеет несколько голубых флагов как оценку. Хотя следует отметить, что наши требования гораздо жестче, чем флаги", - сказала она на совещании о предстоящем курортном сезоне в Краснодарском крае.

Мэр города Алексей Копайгородский, в свою очередь, заявил, что высокий сезон в городе начнется раньше обычного - с 1 мая. На майские праздники в городе ждут 250 тыс гостей, передает РИА Новости.