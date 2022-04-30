В доме в Грузии найдено змеиное гнездо

30 апр. 18:59

В одном из домов в районе Вани (регион Имерети) в Грузии было обнаружено змеиное гнездо. Об этом сообщил мэр района Александр Гогоришвили.

"В доме жили двое несовершеннолетних, а в стенах и над потолком были змеиные гнезда и семья слышала шипение по ночам", - поведал он.

Мэр предположил, что змеи заползли в дом, поскольку дом не был отделан. По его словам, освободить дом от змей поможет команда специалистов из Тбилиси.

Гогоришвили отметил, что после того, как это произойдет, он поможет семье привести дом в порядок, передает "Sputnik Грузия".