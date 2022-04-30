СМИ: Евросоюз намерен отказаться от российской нефти до конца 2022 года

30 апр. 18:38

На следующей неделе страны Европейского союза собираются согласовать полный отказ от поставок российской нефти к концу 2022 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, ЕС планирует постепенно отказываться от нефти из России.

Агентство сообщает, что решение о новых рестрикциях, которые войдут в шестой пакет антироссийских санкций ЕС, может быть принято в начале мая. При этом предполагаемые ограничения еще не были официально предложены и могут быть изменены. Как отмечается, ЕС также рассчитывает добиться того, чтобы отключить от системы SWIFT еще больше российских банков.

Кроме того, страны-члены ЕС намерены обсудить ограничения на оказание консалтинговых и облачных услуги и на покупку недвижимости. Также могут быть введены персональные санкции в отношении военных, предпринимателей и связанных с ними лиц. Источники агентства обращают внимание на то, что ряд стран ЕС настаивает на ужесточении существующих ограничений в отношении морской торговли и портов.