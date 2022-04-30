Макрон и Зеленский провели часовой разговор

30 апр. 18:17

Состоялся телефонный разговор президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

В ходе часовой беседы стороны обсудили перспективы переговоров о долговременном урегулировании ситуации на Украине.

Зеленский поблагодарил своего французского коллегу за масштабные поставки военного снаряжения. В свою очередь, Макрон отметил, что эта поддержка продолжит расширяться, как и французская гуманитарная помощь. В заявлении сказано, что "Франция к настоящему моменту предоставила Украине 615 тонн гуманитарной помощи, в том числе медицинское оборудование, продовольствие, машины скорой помощи".

По словам источников в окружении французского лидера, во время разговора Макрона также пообещал Зеленскому расширить гуманитарную помощь Киеву и поставки оборонительных вооружений, передает ТАСС.

Напомним, в начале февраля президент Франции Макрон провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день глава французского государства провел в Киеве встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. После диалога в Москве Макрон и Путин на регулярной основе проводят телефонные разговоры. Также французский лидер поддерживает контакты с Зеленским.