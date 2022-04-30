Жителей Армении предупредили о реальной опасности массовых беспорядков

30 апр. 17:52

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в преддверии масштабного оппозиционного митинга предупредила жителей республики о реальной опасности организации и проведении массовых беспорядков.

Ведомство просит граждан не поддаваться на провокации, проявлять высокую гражданскую ответственность, воздерживаться от распространения ненависти и публичных высказываний, призывающих к насилию, передает РБК.

Напомним, ранее вице-спикер парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные антиправительственные акции протеста по всей стране. Оппозиционеры считают, что политика премьер-министра Никола Пашиняна грозит Армении потерей государственности. В первый день мая в Ереване планируется масштабный оппозиционный митинг. На площади Франции соберутся сторонники движения "Сопротивление" из разных регионов страны и другие силы.