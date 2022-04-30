"Алания" упустила победу над "Акроном" в Грозном

30 апр. 17:57

На стадионе имени Султана Билимханова в Грозном только что завершилась встреча 35-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между владикавказской "Аланией" и тольяттинским "Акроном". Команды сыграли вничью 2:2.

Оба мяча в составе "Алании" записал на свой счет полузащитник Владимир Хубулов (17-я и 63-я минуты). У "Акрона" голами отметились полузащитник Антон Килин и нападающий Артем Делькин ().

После 35 туров "Алания" с 57 очками занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. "Акрон" располагается на одиннадцатой строчке, в активе команды 49 очков.