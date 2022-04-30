Дагестан нарастит субсидии для аграриев на покупку сельхозтехники

30 апр. 17:29

Власти Дагестана увеличат размеры субсидий для поддержки горных территорий региона в рамках госпрограммы, сообщает пресс-служба министерства экономики и территориального развития региона.

По словам врио министра Арсена Рустамова, сельхозпроизводители смогут получить субсидии на возмещение затрат на приобретение техники и закладки интенсивных садов. "Введение санкций и, как следствие, проблемы с логистикой отражаются на изменении цен на оборудование и малогабаритную сельскохозяйственную технику. И в такой ситуации, не прибегнув к увеличению размера субсидии, поддержка наших сельхозпроизводителей окажется маловозможной" – приводит его слова ТАСС,

Согласно данным министерства, ранее размеры субсидий варьировались от 50 тыс рублей до 3 млн рублей. "После внесения изменений в программу в текущем году минимальная сумма возмещения затрат увеличится с 50 тыс рублей до 200 тыс рублей по малогабаритной сельскохозяйственной технике и 500 тыс рублей – на закладку садов интенсивного типа", – говорится в сообщении ведомства.