В окружении Пашиняна отреагировали на слухи о его бегстве из Армении

30 апр. 17:05

Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян опроверг слухи о том, что глава правительства собирается покинуть страну вместе со своей семьей.

"На улицах "спасателями родины" (оппозицией – прим. ред.) распространяются слухи о том, что "борт номер один" готовится к вылету, на котором Пашинян и его семья покинут Армению. Эта нелепица даже не стоит опровержения", - цитирует его "Интерфакс".

По словам Чахояна, Пашинян продолжает выполнять обязанности премьера, данные ему голосом армянского народа.

Напомним, ранее вице-спикер парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные антиправительственные акции протеста по всей стране. Оппозиционеры считают, что политика премьер-министра Никола Пашиняна грозит Армении потерей государственности.