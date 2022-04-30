Турция обеспокоена поставками оружия курдским формированиям из США

30 апр. 16:48

Турция по-прежнему обеспокоена действиями США, которые поставляли вооружения курдским формированиям в Сирии и Ираке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам визита в Саудовскую Аравию.

"Одна из могущественных стран мира использовала все свои имперские возможности для достижения своих целей в Сирии и Ираке. Они вместе с еще одной - двумя странами из Европы отправляли им грузовики с вооружением. Кому они их передали? Террористическим организациям в этих странах", - цитирует главу государства ТАСС.

Турция выступает против сотрудничества США с курдскими отрядами "Сил народной самообороны" (СНС), так как считает их сирийским ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). США признают ее террористической организацией, однако настаивают на том, что именно совместная с СНС работа позволила успешно бороться с ИГИЛ (запрещена в РФ).