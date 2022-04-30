В Москве прошла образовательная акция "Диктант по азербайджанскому языку"

30 апр. 16:33

В субботу, 30 апреля, в стенах Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) по инициативе Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) и при поддержке Кафедры языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья совместно с Центром Азербайджанского языка и культуры была организована образовательная акция "Диктант по азербайджанскому языку".

Целью образовательной акции стало изучение, сохранение и популяризация азербайджанского языка, а также привлечение внимания к культуре грамотного письма на азербайджанском языке.

Победителей и призеров наградили подарочными сертификатами в книжный магазин. По окончании мероприятия всем участникам вручили грамоты.