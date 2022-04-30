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Количество рейсов из России в Турцию увеличилось до 290 в неделю

Количество рейсов из России в Турцию увеличилось до 290 в неделю

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила в субботу, что общее количество еженедельных рейсов из России в Турцию достигло 290.

"С 29 апреля количество еженедельных рейсов турецких авиакомпаний между нашими странами увеличилось более чем на 100, включая рейсы из регионов России. Таким образом, общее количество рейсов достигнет 290 в неделю - часть из них будет летать до 15 мая с возможной пролонгацией", - написала она в своем Telegram-канале.

В Ростуризме полагают, что такое количество рейсов позволит туроператорам и турагентам начать постепенно выполнять свои обязательства перед туристами.

Агентство и Минтранс постоянно работают над расширением транспортной доступности по самому востребованному зарубежному летнему направлению - Турции, отметила Догузова.

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