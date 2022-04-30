Минфин Германии отказывается в будущем платить за российский газ в рублях

30 апр. 15:35

Германия не станет платить за поставки российского газа в рублях, написал в субботу в Twitter министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях. По словам министра, Германия по-прежнему придерживается идеи отказа оплаты за российский газ в рублях.

"Мы не позволим себя шантажировать. И в будущем мы не станем платить за газ в рублях <...>. Мы предпринимаем все возможное, чтобы как можно скорее стать независимыми от России", - сообщил Линднер.

Напомним, с 27 апреля "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран от проведения окончательных расчетов в российских рублях. В Берлине заявили, что обеспокоены в связи с этим решением, и не исключили остановки поставок российского газа и в Германию.