Глава Всемирной туристской организации: в Азербайджане сформирована хорошая база для развития туризма

30 апр. 15:26

В Баку с визитом прибыл генеральный директор Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили. Главу ВТО принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Стороны отметили успешное сотрудничество между Азербайджаном и Всемирной туристской организацией. Пололикашвили выразил азербайджанскому лидеру признательность за поддержку развития туризма.

На встрече обсуждалась проделанная и предстоящая работа по восстановлению и дальнейшему повышению уровня развития туризма в нынешний постпандемический период. Особо подчеркнута важность использования рекомендаций Всемирной туристской организации соответствующими ведомствами Азербайджана.

По оценке Пололикашвили, хорошую базу для развития туризма в Азербайджане удалось сформировать, благодаря экономическим успехам, спокойствию в стране, принятым мерам по созданию широкой туристической инфраструктуры.