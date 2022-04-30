Маски в Грузии могут отменить, но…

30 апр. 15:14

В Грузии рассматривают возможность отмены масочного режима, однако послабление коснется не всех граждан.

В настоящее время в Грузии ношение обязательно в закрытых помещениях и в транспорте.

"Мы обсуждаем вопрос ношения масок только определенными группами. И я думаю, координационный совет примет соответствующее решение", – сообщил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Эпидемиологическая обстановка в Грузии стала улучшаться с середины февраля. Рекордная заболеваемость фиксировалась в конце января на фоне распространения омикрона, тогда за сутки выявляли порядка 25 тыс случаев заболевания. В настоящее время средний прирост составляет до 200-300 случаев в сутки.