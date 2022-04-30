Президент Финляндии рассказал об актуальности вступления в НАТО

30 апр. 14:39

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало актуальным из-за ситуации на Украине, в дальнейшем Север может стать более сильным и стабильным, сообщил президент Финляндии Саули Ниинисте.

"Конечно, ситуация с безопасностью изменилась. Первое изменение заключалось в том, что Россия пыталась ограничить суверенитет (других стран) и создать сферу влияния. Второе заключается в том, что Россия использовала военную силу невероятно жестко", - заявил он в интервью газете Ilta-Sanomat.

По словам Ниинисте, "когда сосед ведет себя подобным образом, то, конечно, на это неизбежно должно быть обращено внимание". Он добавил, что Россия не видит Финляндию "полностью суверенной стабилизирующей державой", но видит страну "в некотором смысле принадлежащей к ее сфере влияния или областями, где другим нет дела".

В связи с этим, сообщил финский лидер, и Финляндия, и Швеция должны сами определить собственную позицию.

"Если получится так, как кажется, что Финляндия и Швеция вступят в (НАТО), у нас будет новый вид Севера, ответственный, стабильный и сильный", - отметил он.

По мнению Ниинисте, Финляндия и Швеция будут четко понимать свои позиции по НАТО во время его государственного визита в Стокгольм 17-18 мая.