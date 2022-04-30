В аварии с автобусом в Краснодаре погиб человек

30 апр. 14:27

Смертельное ДТП произошло утром в субботу на улице Московской в Краснодаре. Автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем Toyota.

По данным городского управления МВД, предположительным виновником аварии является 49-летний водитель автобуса. Он, в нарушение правил дорожного движения, разворачивался с крайней правой полосы.

"Во время маневра автобус столкнулся с автомобилем Toyota, ехавшим в попутном направлении в левой полосе. В результате аварии 29-летний водитель иномарки погиб на месте. Двое его пассажиров в возрасте 20 и 19 лет - госпитализированы. По факту аварии проводится административное расследование", - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, пишут "Кубанские новости".