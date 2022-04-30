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В Ташкенте девочка издевалась на бегемотом в зоопарке

Pixabay

Юная посетительница Ташкентского зоопарка кидала в бегемота камни, пытаясь забросить их ему в рот.

Сообщается, что сначала девочка кидала камни и палки в карликового бегемота, стоя за ограждением, затем она полезла в вольер, чтобы набросать камни в рот животного. Семья девочки спокойно наблюдала за происходящим. В ситуацию вовремя вмешались сотрудники зоопарка.

"Так делать категорически нельзя! Джуди (бегемот) – одна из старейших обитательниц зоопарка, которую мы очень любим. Она относится к ценным и вымирающим видам бегемотов. Их катастрофически мало осталось на Земле, и далеко не все зоопарки мира могут гордиться тем, что у них живет карликовый бегемот", - рассказали в зоопарке.

Ранее другая несовершеннолетняя вырывала перья у павлина в музейном комплексе в Бухаре.

ФОТО Pixabay
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