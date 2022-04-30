Полиция в Ереване на акции протеста задерживала оппозиционеров и кур

30 апр. 13:51

Члены оппозиционного "Освободительного движения" в субботу утром устроили акцию протеста у здания правительства на площади Республики в центре Еревана, в акции приняли участие в том числе несколько десятков кур.

Оппозиционеры "украсили" кур карикатурами на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"В армянских традициях курицы олицетворяют страх. Пашинян и его команда в 2018 году пришли к власти и начали сеять страх", - заявил один из лидеров движения Ара Зограбян.

В ходе акции правоохранители задержали двух активистов "Освободительного движения" и отловили несколько птиц.

СНБ Армении в субботу заявила о реальной опасности возникновения массовых беспорядков в республике.