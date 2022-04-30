СМИ: США хотят смягчить визовые требования для специалистов из России

30 апр. 13:36

Белый дом может отменить часть визовых требований для высокообразованных россиян, чтобы переманить специалистов, пишет в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, США хотят лишить Россию специалистов в области науки, технологий, инженерии и математики. Администрация Джо Байдена уже запросила у Конгресса разрешение отменить для российских специалистов - соискателей рабочей визы в США требование подтверждения трудоустройства. Bloomberg отмечает, что данная инициатива была включена Вашингтоном в запрос на выделение дополнительных средств на помощь Украине, направленный Конгрессу в четверг.

Штаты заинтересованы в магистрах и обладателях ученой степени с опытом работы в области полупроводников, космических технологий, ядерных технологий, кибербезопасности, перспективных технологий и компьютерных систем, ИИ, разработки ракетных двигателей и других сферах. Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме подтвердил агентству, что инициатива нацелена на то, чтобы в ближайшее время "ослабить высокотехнологичные ресурсы" России, а в долгосрочной перспективе - "подорвать инновационную базу" РФ.