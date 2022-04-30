Ростуризм: в Махачкалу прибыл первый туристический чартер из Москвы

30 апр. 13:21

По России полетели новые туристические чартеры, сегодня первый чартер прибыл в Дагестан, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"К летнему сезону мы запустили много новинок в нашей программе туристических чартеров. Впервые прилетел туристический борт из Казани в Санкт-Петербург – мы соединили два популярных направления", - рассказала она.

Новинкой этого лета стали и чартеры на Кавказ - в Дагестан и Чечню. "Еще одна новинка сезона - чартеры на Кавказ, первый туристический рейс прибыл из Москвы в Дагестан, в Махачкалу. Дагестан - это и древний Дербент, и знаменитый Сулакский каньон, и Каспий. Удобно, что поездку можно комбинировать с посещением других соседних республик и открывать для себя такой разный Кавказ, где есть и красивая природа, и древние города, и колорит национальных традиций, и вкусная национальная кухня", - написала она в субботу в своем Telegram-канале.

Первые чартеры из Москвы в Чечню полетят с 10 июня, российские туристы только начинают открывать для себя этот самобытный кавказский регион, добавила глава Ростуризма.

"Напомню, что идея чартерной программы - формировать полностью готовые "под ключ" туры, стоимость которых в 1,5-2 раза дешевле рынка. Мы субсидируем из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, что делает чартеры доступнее по цене для туриста", - заключила она.