Novatek Green Energy: в Польше могут взорваться около 500 вагонов газа

30 апр. 13:04

В Польше простаивают около 500 вагонов сжиженного газа, долгий простой и повышение температуры могут привести к мощному взрыву, предупредили в Novatek Green Energy (дочка "Новатэк").

Власти Польши несколько дней назад ввели собственные санкции, в том числе в отношении "Новатэка", "Газпрома", "Акрона". Из-за этого компания Novatek Green Energy не смогла доставить газ в несколько десятков районов Польши.

"Существенная и очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию", - сообщили в компании.

Вагоны с газом могут взорваться. "Из-за физико-химических свойств сжиженного газа в случае длительного простоя вагонов на путях, повышения внешней температуры и при этом рост давления газа в вагонах может привести к выбросу газа в атмосферу, а также его возгоранию, что приведет к мощному и сложному для тушения пожару", - объяснили в Novatek Green Energy.

Компания призывает "незамедлительно принять меры, чтобы накопленный в железнодорожных цистернах газ пропан-бутан в количестве около 40 млн литров немедленно и безопасно прибыл в перегрузочные терминалы".

Novatek Green Energy из-за введенных Польшей санкций не может предпринимать никаких действий в этом отношении, отмечается в сообщении.