Врач рассказала, чем лучше всего запивать шашлык

30 апр. 12:50

Ананасовый сок поможет в усвоении животного белка, содержащегося в мясе, сообщила врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова Агентству городских новостей "Москва".

"В ананасе есть вещество - бромелаин, протеолитический фермент, который способствуют расщеплению и усвоению белка. Кроме того, он делает мясо мягче, поэтому пищеварение облегчается, особенно если вдруг вы съели шашлыка слишком много", - объяснила диетолог.

Сок лучше выбирать свежевыжатый, в нем меньше сахара, или разбавлять ананасовый сок водой.

"Допустимо также запивать жареное мясо красным сухим вином, но соблюдать меру - не более одного-двух бокалов", - добавила врач.

Не рекомендуется употреблять с шашлыком сладкие газированные напитки, они могут усилить ощущение тяжести в желудке, вызвать изжогу.