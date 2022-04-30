Турция отказалась принимать участие в ближайших учениях НАТО

30 апр. 12:14

ВВС Турции отказались от участия в учениях НАТО Tiger Meet в Греции. Причина во внесение Афинами изменения в утвержденный сценарий предстоящих учений.

Учения НАТО пройдут на западе Греции на авиабазе Араксос с 9 по 22 мая. Ранее сообщалось, что турецкие истребители F-16 Fighting Falcon примут участие в маневрах.

Принимающая учения страна традиционно готовит техническое соглашение о проведении мероприятий. "Установлено, что Греция, подготовившая технический регламент этого года, внесла дополнения в рассматриваемый документ с подходом, нацеленным против Турции, нацеленным на разногласия между двумя странами. Командование ВВС немедленно приняло меры против этих преднамеренных дополнений и потребовало изменить технический регламент, противоречащий международному праву. Настойчивые требования Турции не были приняты Грецией", - пишет газета Sabah.

В Турции действия Греции считают недопустимыми и противоречащими нормам международного права. "Позиция Греции наносит удар по сути учений, нацеленных на укрепление дружбы и взаимодействия в рамках НАТО. Кроме того, имеют место попытки ущемления прав и интересов Турции", - сообщили в субботу источники в структурах безопасности в Анкаре, пишет Anadolu.

Официальное решение о неучастии турецких ВВС в учениях было направлено властям Греции.