Дата-центр "Яндекса" в Финляндии отключен от электричества

30 апр. 12:35

В финском Мянтсяля дата-центр "Яндекса" отключили от основного источника электропитания и переключили на дизельный генератор.

"Дата-центр в Финляндии продолжает работать. Все наши сервисы работают в штатном режиме. Сейчас мы находимся в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии, временно дата-центр работает на собственных дизельных генераторах", - сообщили в компании.

Дата-центр в Мянтсяля работает с 2014 года, тепло от серверов направляют на отопление жилых домов местных жителей, так "Яндекс" частично возмещает траты на электроэнергию.