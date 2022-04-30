В Ингушетии возбуждено уголовное дело против трех силовиков

30 апр. 12:18

В отношении трех сотрудников правоохранительных органов Ингушетии возбуждено уголовное дело, силовиков подозревают в получении взятки и совершении грабежа, сообщает СУСК РФ по республике.

"По данным следствия, в апреле 2022 года, трое сотрудников правоохранительных органов, установив, что местный житель, возможно, причастен к незаконному хранению наркотических средств, под угрозой доставления в отдел полиции и привлечения его к уголовной ответственности потребовали передать им взятку", - следует из материалов.

Мужчина передал трем правоохранителям 70 тыс рублей, а через несколько дней они вернулись, усадили его в свой автомобиль и похитили у мужчины 250 тыс рублей, считают следователи.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время все трое задержаны, по месту их жительства проведены обыски.