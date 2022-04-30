Экономика Грузии показывает рост

30 апр. 11:53

Реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с мартом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Средний показатель роста ВВП Грузии за первый квартал текущего года составил 14,4%. В 2021 году, согласно предварительным данным, экономический рост Грузии составил 10,4%.

В минувшем марте рост наблюдался в следующих секторах: электроснабжение, газоснабжение, транспорт и складирование, строительство, гостиницы и рестораны, искусство, отдых и развлечения, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, информирует "Сакстат".

Проекты, реализуемые правительством страны, помогают поддерживать высокие темпы экономического роста, что, способствует созданию рабочих мест и повышению благосостояния населения, рассказал начальник Департамента экономического анализа и реформ Минэкономики Грузии Вахтанг Цинцадзе. "Следует отметить, что расширение местного производства, рост экспорта и восстановление туризма являются основными факторами экономического роста", - добавил он.