В Росии выявили 7 363 новых случая коронавируса

30 апр. 11:34

За минувшие сутки в России выявили 7 363 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 485, в Петербурге - 492, в Подмосковье - 301. В Краснодарском крае - 165, в Ставропольском крае - 99, в Крыму - 55, в Дагестане - 16, в Кабардино-Балкарии - 19, в Адыгее - 17, в Карачаево-Черкесии - 9, в Чечне - 19, в Ингушетии - 8, в Северной Осетии - 5.

Общее число инфицированных в России достигло 18 182 354.

Госпитализированы за сутки 2 574 человека. Выздоровели - 11 022 пациента, за все время - 17 539 985.

Умерли за сутки 157 человек, с начала пандемии - 375 884.