Число невыездных россиян-должников увеличилось до 5 млн

30 апр. 11:18

В России выросло число граждан, ограниченных в праве выезда за рубеж из-за долгов, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

"По состоянию на 1 апреля действовало 5 млн постановлений о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Осенью 2021 года невыездных должников насчитывалось 4,2 млн, в конце декабря - 4,6 млн.

Число невыездных москвичей увеличилось за год - с 227 тыс человек до 235 тыс.

Приставы могут ограничить выезд за рубеж при неуплате долга свыше 30 тыс рублей, долга по алиментам - свыше 10 тыс рублей.