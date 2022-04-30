Минздрав России: существует высокий риск подъема заболеваемости коронавирусом в июне

30 апр. 11:02

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил об опасности новой вспышки коронавируса в стране.

"Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается", - сообщил Мурашко.

Он подчеркнул, что лучше профилактироваться сейчас и не ждать, когда поднимется волна.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 42,9%, в Москве он еще ниже - по состоянию на 29 апреля составляет 35,7%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что несмотря на текущее снижение темпов заболеваемости, пандемия не закончилась.