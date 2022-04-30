Европа продолжает перераспределять российский газ

30 апр. 10:50

Страны Европы через реверсные поставки перераспределяют между собой газ, поступающий из России.

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу. С тех пор заявки на прокачку по Украине через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, которые формируются на основе спроса в Европе, ежедневно растут. На 30 апреля они составляют 69,5 млн кубометров.

Заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" держатся на уровне около 30 млн куб м в сутки, это более чем в пять раз выше уровня 26 апреля, до приостановки прямых поставок в Польшу. Объем реверса в последние дни почти точно соответствует заявкам по контракту с Польшей до 27 апреля.

Также в рамках перераспределения российского газа в Европе в последние дни отмечается поставок по ужгородскому коридору в сторону Словакии.