РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Европа продолжает перераспределять российский газ

Европа продолжает перераспределять российский газ

Страны Европы через реверсные поставки перераспределяют между собой газ, поступающий из России.

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу. С тех пор заявки на прокачку по Украине через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, которые формируются на основе спроса в Европе, ежедневно растут. На 30 апреля они составляют 69,5 млн кубометров.

Заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" держатся на уровне около 30 млн куб м в сутки, это более чем в пять раз выше уровня 26 апреля, до приостановки прямых поставок в Польшу. Объем реверса в последние дни почти точно соответствует заявкам по контракту с Польшей до 27 апреля.

Также в рамках перераспределения российского газа в Европе в последние дни отмечается поставок по ужгородскому коридору в сторону Словакии.

1405 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version