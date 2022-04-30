Власти Казахстана не согласовали митинги по ситуации на Украине

30 апр. 10:36

Генпрокуратура Казахстане выступила с опровержением появившейся информации о том, что на 1 мая согласованы митинги в шести городах страны.

"В соцсетях распространяют ложные сообщения о том, что якобы акиматами Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актобе, Актау и Жанаозена согласовано проведение 1 мая митингов относительно военных действий на Украине. Данная информация не соответствует действительности", - сообщает Генпрокуратура.

На центральных площадях городов 1 мая планируется провести культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня единства народа Казахстана.

Отмечается, что в администрации городов уведомления о планируемых митингах либо не поступали, либо по ним было отказано.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что организация и участие в митингах, проводимых в нарушение закона, влечет административную ответственность. Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, и принимать меры по их недопущению.