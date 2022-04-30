Лавров заявил, что Западу не удастся ослабить Россию санкциями

30 апр. 10:25

Россия преодолела санкционное давление Запада, ослабить страну не получится, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационному агентству Синьхуа.

Он напомнил, что поводом для введения массированных санкций Западом стала российская спецоперация на Украине. "В США, Великобритании, Канаде, странах Евросоюза не скрывают цели "удушения" нашей экономики, подрыва ее конкурентоспособности, блокирования дальнейшего поступательного развития страны. Очевидно, что данная русофобская линия не только не может быть ничем оправдана, но и не имеет никаких перспектив. Как отмечал президент [РФ Владимир] Путин, Россия это беспрецедентное давление выдержала. Сейчас ситуация стабилизируется, хотя, конечно, далеко не все риски уже миновали. В любом случае ослабить нас не получится", - сказал Лавров.

Министр указал на то, что западные правящие круги не смущает, что антироссийские санкции наносят ущерб их же рядовым гражданам. "Имею в виду ухудшение экономической динамики в США и многих странах Европы, включая рост инфляции и безработицы", - объяснил он.

По мнению Лаврова, Россия "перенастроит экономику и обезопасит себя от возможных нелегитимных враждебных действий оппонентов в будущем". "Будем продолжать выверено и адекватно реагировать на вводимые ограничения, руководствуясь задачами поддержания устойчивости российской экономики, ее финансовой системы, а также интересами отечественного бизнеса и всего населения", - продолжил глава МИД России. Он добавил, что продолжатся усилия по дедолларизации, деофшоризации, импортозамещению, укреплению технологической самостоятельности. "Продолжим адаптацию к внешним вызовам, интенсифицируем программы развития перспективных и конкурентных отраслей", - сообщил Лавров.