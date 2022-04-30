"Роскосмос" будет заниматься лазерной связью

30 апр. 4:33

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" намерена заняться лазерной связью на околоземной орбите. Об этом заявил ее гендиректор Дмитрий Рогозин.

"Кроме того, мы планируем, что в рамках утвержденного правительством проекта "Сфера" будет реализована научно-исследовательская работа "Лазер", связанная с лазерной передачей данных", - цитирует его ТАСС.

Рогозин подчеркнул, что это будет применяться в дальнейшей работе по созданию новой орбитальной группировки.

Глава "Роскосмоса" также сообщил, что совместно с Российскими железными дорогами (РЖД) они намерены провести эксперимент по отработке квантовой связи на Международной космической станции (МКС).