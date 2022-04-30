Проект по развитию пешего туризма "Горы близко" стартует в Краснодарском крае

30 апр. 2:29

На Кубани первого мая стартует туристический проект "Горы близко", такое сообщение опубликовано на сайте краевой администрации.

Систему пешего туризма развивают по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. В рамках проекта уже обновлены туристические маршруты в Геленджике, Новороссийске, Горячем Ключе, Северском и Абинском районах, аналогичные мероприятия планируются на территории других муниципалитетов.

Для прохождения этих маршрутов не понадобится ни специальная подготовка, ни сложная экипировка.

"Маршруты спроектированы таким образом, чтобы их можно было "упаковать" в туры выходного дня. В первую очередь проработали направления, логистически связанные с Краснодаром, который на выходных генерирует мощный автомобильный трафик в сторону побережья. Такая альтернатива позволит дифференцировать туристический поток и разгрузить автомобильные трассы, а так же даст возможность гостям на побережье разнообразить отдых", - пояснил вице-губернатор Александр Руппель.

Большинство треков смогут проходить семьи с детьми. Все тропы расчищены, снабжены маркировкой, аншлагами и указателями, и ориентироваться на маршрутах смогут люди, не обладающие специальными навыками.

Найти маршрут и подробно узнать о нем можно на сайте горыблизко.рф.