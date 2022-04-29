Бывшему министру промышленности Карачаево-Черкесии дали условный срок

29 апр. 23:38

Суд Промышленного района Ставрополя вынес обвинительный приговор экс-министру промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизиру Боранукову, который проходил обвиняемым по делу о пособничестве в попытке мошенничества, об этом рассказал представитель суда.

"Суд назначил Боранукову наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком", - цитирует его "Интерфакс".

Бывшего чиновника освободили из-под стражи в зале суда.

Напомним, Хизир Борануков обвинялся по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 ч .4 ст. 159 УК РФ - "Пособничество в покушении на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".