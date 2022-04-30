День города отметят в Кутаиси фестивалем цветов

30 апр. 8:39

День города "Гвирилоба" отпразднуют в Кутаиси 2 мая, сообщают организаторы мероприятия.

В рамках праздника состоится фестиваль цветов, он станет первым мероприятием с начала пандемии. В центральном парке города с 10:00 до 19:00 можно будет увидеть различные виды роз и другие цветы.

День города в Кутаиси отмечают с XIX века. Название "Гвирилоба" ("гвирила" в переводе с грузинского - "ромашка"), имеет отсылку к истории - традиционно в этот день жители города продавали цветы, собирая деньги на благотворительность.