Источник: в России выработали три сценария развития футбола

30 апр. 6:26

Российский футбольный союз (РФС) подготовил три развития футбола в России - европейский, азиатский и внутренний. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, выбор сценария будет зависеть от дальнейших решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении российского футбола, передает РБК.

Европейский сценарий предполагает ожидание снятия санкций со стороны ФИФА и УЕФА, азиатский - выход из состава УЕФА и присоединение к Азиатской конфедерации футбола (АFC), внутренний - развитие внутреннего чемпионата и взаимодействие с "дружественными" странами.

В пресс-службе РФС сообщили, что в настоящее время ожидают решения спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу отстранения от международных соревнований и прорабатывают все возможные сценарии на этот счет.

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от международных соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.