Капитан теплохода получил пять лет за хищение 72 тонн топлива

29 апр. 23:29

Усть-Донецкий районный суд Ростовской области вынес приговор капитану теплохода Александру Пшатову, которого обвиняли в хищении 72 т топлива, - сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ России.

"В ноябре 2020 года танкер перевозил экспортное топливо "вакуумный газойль", принадлежащее нефтяной компании. Находясь в акватории Константиновского района, Александр Пшатов вступил в сговор с командой другого судна с целью хищения и продажи груза и обеспечил условия для перекачки топлива на указанное судно", - пояснили в ведомстве, передает "АиФ-Ростов".

Следствие оценило ущерб от его действий в 1,8 млн рублей. Суд назначил капитану теплохода пять лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в четыре года.