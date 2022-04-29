"Уральские авиалинии" открыли рейсы из Махачкалы в Москву

29 апр. 22:59

Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла регулярное сообщение между Махачкалой и Москвой, сообщили в пресс-службе аэропорта дагестанской столицы.

"Первый рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" на самолете Airbus A320 вылетел из Махачкалы в Москву. Самолет приземлится в аэропорту Домодедово. Вылеты будут выполняться ежедневно на самолетах вместимостью 162 кресла", - говорится в сообщении воздушной гавани.

В соответствии с расписанием, "вылет из Махачкалы – в 15:55, прибытие в Москву – в 19:10". В обратном направлении вылет в 11:30 с прибытием в Махачкалу в 14:55.